Feria francesa de degustación de ancas de rana provoca ira de ecologistas

Una feria de degustación de ancas de rana que tiene lugar en una ciudad del este de Francia este fin de semana provocó la ira de asociaciones ecologistas, que denuncian un ataque contra la biodiversidad.

La feria de las ranas se celebra cada año en Vittel e incluye la degustación de ancas de rana, animaciones y desfiles.

"Sólo para este encuentro se capturaron hasta 350.000 ranas, sobre todo en Indonesia y Turquía, donde las poblaciones de ranas ya están en alarmante declive", denunció en un comunicado Charlotte Nithart, de la oenegé francesa Robin des Bois.

Sandra Altherr, de la organización alemana Pro Wildlife también denuncia los métodos usados para importar las ranas. Los anfibios, alerta, "son amputados vivos al otro lado del mundo".

"En la Unión Europea no se permitiría semejante expolio de la biodiversidad unido a métodos de sacrificio tan crueles; la consecuencia lógica debe ser, por tanto, el cese de las importaciones", alegan las dos asociaciones.

Daniel Gillet, presidente de una cofradía de Vittel argumentó a AFP que se trataba de un evento "único en Francia", que atrae a miles de visitantes.

"Esta feria se celebra desde hace 50 años, y no es la primera vez que comemos ranas que no son francesas, porque hay muy pocos criaderos y no tienen grandes producciones", aseguró el presidente de 'Taste-cuisses'.

"Si quiero comer un conejo, un pollo o un pato, tengo que pasarlo a cuchillo", dijo, en respuesta a las críticas de maltrato animal.