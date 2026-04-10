Farruko une a las leyendas panameñas en su nuevo disco

El artista puertorriqueño Farruko presentó anoche su ambicioso álbum “Manda La Plena MOH”, una producción que no es solo música, sino una carta de amor a Panamá, la verdadera cuna del reggae en español y pilar fundamental del movimiento urbano.

Este proyecto nació de una conexión especial durante la visita del artista al país para los Premios Juventud. Farruko decidió que era hora de mirar al pasado para entender el futuro, destacando la hermandad musical entre Puerto Rico y Panamá que dio vida al reguetón que hoy conquista el mundo.

Lo más emocionante de este disco de nueve temas es el impresionante es la constelación de artistas panameños que logró reunir. En un verdadero puente generacional, el álbum cuenta con leyendas de la talla de Kafu Banton, El Roockie, Renato y Eddy Lover, quienes comparten escena con la nueva ola liderada por Boza, Akim y Yemil.

El tema principal de esta producción es “Formal”, el cual llega acompañado de un video oficial grabado entre los paisajes de Orocué, Colombia, y nuestra tierra canalera. Con este focus track, Farruko demuestra que su evolución artística sigue intacta, pero siempre respetando a los pioneros que abrieron el camino.

Este lanzamiento también llega en un momento cumbre para el boricua, quien recientemente sorprendió a miles en el Ultra Music Festival 2026 junto a Steve Aoki. Sin embargo, “Manda La Plena MOH” tiene un peso diferente, pues marca el inicio de una serie de volúmenes donde el artista honrará las culturas de Jamaica, Puerto Rico y más.

Con temas como “Ojos Café” junto a Renato y “Godman” con El Roockie y Kafu Banton, Farruko cumple su promesa: reconocer el legado de Panamá y asegurar que la historia de la “plena” siga viva en las nuevas generaciones.