$!Famosos enumeran los regalos que nunca fallan para mamá

A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, figuras de la farándula, folcloristas, artistas, actrices y profesionales de distintas áreas coinciden en que hay obsequios que siguen siendo efectivos cada año.

Entre ellos el dinero se mantiene como una de las opciones más prácticas que les permite a las madres consentirse. También destacan las agendas que son útiles para organizar el día a día.

En cuanto, a los detalles personales varios entrevistados señalaron que los perfumes, las cartas y flores continúan siendo un regalo seguro, sencillo y que muchas disfrutan.

El escritor Carlos Fong dijo que en la actualidad cuida a su mamá porque le cayó una terrible enfermedad y está encamada. “He aprendido que el mejor regalo es besarla todos los días antes de dormir. Los abrazos, los te quiero y una buena manta y pantuflas si hace frío son suficientes”, expresó.

Al final, entre opciones prácticas, detalles clásicos y gestos emocionales, los famosos dicen que el regalo perfecto para mamá no depende tanto de la moda, sino de la capacidad de hacerla sentir acompañada, valorada y querida en su día.