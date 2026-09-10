Familia real de Uganda, bajo "arresto domiciliario" en medio de una disputa por la sucesión

La madre del rey tradicional de Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien murió el mes pasado, dijo el jueves que estaba retenida contra su voluntad en el palacio junto con otros miembros de la familia real debido a una disputa por la sucesión.

El rey Oyo, quien ascendió al trono a los tres años y gobernó durante 31 años el reino de Tooro, en Uganda, murió mientras recibía tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos.

Guinness World Records lo había reconocido como el monarca reinante más joven del mundo.

Uganda es una república, pero reconoce oficialmente a los reyes tradicionales, quienes actúan principalmente como instituciones culturales y tienen un poder político limitado.

El miércoles, un comité de selección del clan real Babiito anunció que el príncipe Edward Rukidi Kijanangoma había sido elegido para suceder a su primo como rey.

La decisión fue rechazada por la princesa Ruth Komuntale, hermana del fallecido rey, quien acusó a "buitres malvados" de conspirar contra ella y contra la Reina Madre.

La princesa presentó un testamento que, según dijo, había sido redactado por el rey en 2022 y en el que se designaba a "un hijo biológico" como heredero, sin revelar su nombre.

Esto tomó por sorpresa a muchos miembros de la élite de Tooro, quienes nunca habían oído hablar del hijo y decidieron excluirlo de la votación.

"Un rey no puede acostarse con una prostituta en la calle o con una empleada doméstica, tener un hijo y luego ponerlo en el trono", dijo en X Andrew Mwenda, figura poderosa de Uganda originaria de Tooro.

"Esto no quiere decir que Oyo haya hecho algo de eso. Simplemente significa que no estaba casado oficialmente y, si dejó un hijo, Tooro necesita conocer a la madre y sus antecedentes", agregó.

El jueves, la Reina Madre, Best Kemigisa, emitió un comunicado en el que afirmó que tropas habían "retirado a los guardias reales sin previo aviso y habían sido desplegadas alrededor del palacio".

"No podemos salir ni recibir personas libremente. Estamos bajo arresto domiciliario", denunció.

África solo cuenta con tres monarquías soberanas -Esuatini, Lesoto y Marruecos-, mientras que varios otros países reconocen reinos tradicionales como instituciones culturales sin poder político.