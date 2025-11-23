Fallece Victorio Sánchez, “El Inmenso”, voz histórica de la salsa en RPC

El mundo de la radio panameña está de luto tras el fallecimiento de Victorio Sánchez, conocido como “El Inmenso”, una de las voces más representativas del género salsero en el país. Su partida deja un profundo vacío en la industria radial y entre millas de oyentes que lo acompañaron durante décadas.

Sánchez fue durante muchos años el rostro y la voz de “La Hora de la Salsa” en RPC Radio, emisora donde desarrolló una trayectoria sólida y admirada. Su estilo, carisma y conocimiento musical lo convirtieron en una figura emblemática, capaz de acercar al público a los grandes exponentes de la salsa y mantener viva la tradición del género en Panamá.

A lo largo de su carrera, “El Inmenso” no solo destacó por su trabajo al aire, sino también por su dedicación a promover la cultura salsera y por su conexión auténtica con la audiencia. Su voz acompañó generaciones completas, marcando la memoria colectiva de quienes crecieron escuchándolo.