Fallece en Atenas Dana Eden, productora israelí de la serie “Teherán”

Dana Eden, la productora israelí de la serie “Teherán”, murió en una habitación de hotel en Atenas, indicó este lunes la policía griega, que apunta a la tesis de un suicidio.

El cuerpo de la productora, de 52 años, fue hallado en su habitación de hotel, cerca de la plaza Sintagma, en pleno centro de la capital, el domingo hacia las 20H15 (18H15 GMT), anunció la policía griega a AFP.

“Todo parece indicar que se trata de un suicidio”, precisó la policía.

Eden había llegado el 4 de febrero a Atenas para el rodaje de una nueva temporada de la exitosa serie emitida en Apple TV.

Pocas horas después de su muerte, la sociedad de producción Donna and Shula Productions, que dirigía junto a Shula Spiegel, desmintió los rumores sobre un posible asesinato.

“Los rumores que mencionan motivos criminales o nacionalistas tras la muerte [de Dana Eden] son incorrectos e infundados”, según la declaración.

Las tres primeras temporadas de la serie “Teherán” narran la historia de Tamar Rabinyan, una agente del Mosad infiltrada en la capital iraní, y se rodaron en Atenas.

Desde julio del 2020, Atenas ha aumentado las subvenciones atribuidas a las producciones cinematográficas y cada vez se ruedan más producciones internacionales en el país.