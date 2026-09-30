Fallece el maestro Cristóbal “Toby” Muñoz a los 82 años

Cristóbal “Toby” Muñoz (1944-2026) falleció este miércoles 30 de septiembre a los 82 años, según confirmó el Ministerio de Cultura. “Lamentamos profundamente la partida de Toby Muñoz, una figura querida que dejó huella en la cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con él”, expresó la institución, que extendió sus sinceras condolencias a sus hijos, familiares y allegados.

Muñoz, destacado músico, compositor, arreglista, pianista y productor panameño, dedicó varias décadas a salvaguardar y divulgar la identidad sonora del país, proyectando ritmos como la murga, el tamborito, el calipso y la música popular hacia nuevas generaciones. Entre sus creaciones más emblemáticas destaca “La Parranda”, mientras que su discografía abarca producciones como Toby Muñoz (1973), La Parranda en Panamá, Que siga la parranda, Navidades en Panamá y La murga de Panamá. Asimismo, en 1969 integró la agrupación Panama Brass como organista y director musical, un proyecto que reunió a sobresalientes intérpretes para explorar diversos géneros.

Más allá de su obra artística, el maestro dejó una impronta fundamental como mentor de emergentes talentos y agrupaciones, brindando acompañamiento técnico en grabación, capacitación, inserción laboral y expresión escénica para convertir la creación musical en un medio de vida sostenible. Mantuvo un estrecho vínculo con el antiguo INAC, la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional, así como con organizaciones culturales de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. En 2024, la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá le rindiose tributo con el arreglo especial del popurrí “Parranda de Panamá-Toby Muñoz”.