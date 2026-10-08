$!Expo Pollera reúne folclor y tradición

La cultura y las tradiciones panameñas serán protagonistas este viernes 9 y sábado 10 de octubre durante la Expo Pollera, una actividad que reunirá exposiciones, talleres, gastronomía, presentaciones folclóricas y una pasarela en la Ciudad de las Artes.

El evento es organizado por el folclorista Eduardo Cano junto al grupo Amor por la Pollera Didáctico. La entrada será gratuita y todas las actividades estarán abiertas al público.

“Es una actividad que tengo ya cinco años realizando. Este año va a ser en Ciudad de las Artes y estamos esperando unas cinco mil o seis mil personas”, explicó Cano.

La programación incluye una feria artesanal y gastronómica, exposición colectiva de pinturas y espacios dedicados a distintas expresiones vinculadas con la pollera y la identidad cultural panameña.

También se desarrollarán talleres gratuitos para niños y adultos, entre ellos confección de motas, elaboración de tembleques, decoración de hebillas, maquillaje, pintura infantil, collares congo y atavíos de la pollera.

“Todo es gratuito. Todo lo que hacemos y lo hago yo con mi grupo Amor por la Pollera Didáctico, es libre a todo público”, destacó el organizador.

Cano resaltó que para garantizar que los talleres sean accesibles “he conseguido un patrocinio para que me dé los materiales y que todo el que participa se le facilite los materiales y pueda realizar los talleres”.