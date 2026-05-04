Exaltan herencia afrocolonial

Portobelo se vistió de gala y resistencia con la séptima edición del Festival de la Pollera Congo, un despliegue de orgullo afrocolonial que transformó el Caribe panameño en una fiesta de identidad.

Entre el repique de tambores y el colorido ondear de las polleras, el evento alcanzó su punto máximo con un espectacular desfile acuático y el emotivo homenaje a la legendaria Reina Congo “Catalina”, cuyo legado fue inmortalizado en un retrato de la fotógrafa Sandra Eleta.

Bajo la mirada de autoridades y portadores de tradición, el festival no solo fue un festín visual, sino también un motor para la gastronomía y artesanía local.

Más que una celebración, este encuentro reafirmó a Portobelo como el guardián absoluto del legado congo, demostrando que la herencia negra de Panamá late hoy con más fuerza que nunca en cada baile y en cada rincón de sus calles históricas.