“Euana” queda detenida tras violar medidas

<span class="mln_uppercase_mln">Z.Emanuel |</span> Tras meses de lo que Wyznick Ortega calificó como un comportamiento 'horroroso', el tribunal ordenó la detención provisional de Euana Muñoz. <span class="mln_uppercase_mln">De acuerdo con Ortega, en la audiencia de ayer se reveló que la imputada no solo incumplió la prohibición de usar redes sociales y de acercarse a ella, sino que además fue multada por inasistencias previas. </span><span class="mln_uppercase_mln">Según la abogada el cambio de medida cautelar fue inevitable ante la conducta reiterativa: 'El reemplazo de la revocatoria era detención provisional porque las otras medidas han sido insuficientes frente a la conducta reiterativa de ella', detalló Ortega. </span>A pesar de que el juez estableció una caución económica de $2,000 para que Muñoz recupere su libertad, incluso si paga la fianza, la imputada tiene otras dos órdenes de conducción pendientes por procesos adicionales de calumnia e injuria, dijo la abogada.