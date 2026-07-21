$!Estudiantes de Veraguas ganan Concurso Infantil de Bandas

Interpretando la compleja y exigente pieza internacional “Cuando la naturaleza contraataca”, importada de Austria, los pequeños músicos de entre 7 y 12 años de la Escuela Bilingüe San Martín de Porres (Veraguas) hicieron historia al coronarse campeones de la primera edición del Concurso Infantil de Bandas de Concierto Meduca 2026.

Con una ejecución impecable que demostró disciplina tras intensas jornadas de ensayo de ocho horas diarias, la agrupación fue recibida en su provincia entre lágrimas de emoción y caravanas.

Para su director, Oliver Jiménez, este logro va mucho más allá de las trofeos: “La música es el medio más lindo e importante para salir de lo mal que se está llevando la situación en muchos hogares; es el escape para los niños. Exhorto a que se les siga tomando en cuenta, porque verán el cambio que tendremos no solo en las escuelas, sino en la sociedad en general”, manifestó Jiménez.

El certamen, celebrado en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes, premió a la delegación veragüense con $30,000 en instrumentos musicales y una pasantía cultural en España para su director, mientras que el podio lo completaron la Escuela Claudio Vásquez de Los Santos en segundo lugar ($20,000 en instrumentos) y la Escuela Juan Demóstenes Arosemena de Coclé en el tercer puesto. Al presenciar el alto nivel técnico de los competidores de educación primaria, la ministra de Educación, Lucy Molinar, enalteció la entrega de las delegaciones en el escenario.

La jornada superó todas las expectativas de organización y sirvió como catalizador para promover valores, convivencia y excelencia artística desde la infancia.

Con la mirada puesta en las fiestas patrias y la meta fija en el bicampeonato para el próximo año, el triunfo de la banda representó un hito para la provincia de Veraguas. “Me ha parecido increíble la organización para un gran evento con nuestros niños de primaria; me encantó que nos tomaran en cuenta y agradecemos de verdad, estamos muy contentos y orgullosos de este triunfo”, puntualizó Oliver Jiménez sobre el impacto que este primer lugar ha grabado en sus estudiantes.