Estrena “Y si cambias tú”

La cantautora panameña Liz Grimaldo, radicada en Puerto Rico, estrenó “Y si cambias tú”, una balada pop producida por el ganador del Latin Grammy, Marcos Sánchez. La pieza nació de una dinámica en redes donde la artista identificó el miedo al abandono y la tendencia de evitar conflictos en las relaciones por temor a la soledad. Con una estética minimalista, la canción explora el dilema de aferrarse a recuerdos del pasado frente a una realidad que no funciona.

Este lanzamiento marca el inicio de un nuevo proyecto musical en el que Grimaldo busca transformar las complejidades del comportamiento humano en melodías. “Creer que alguien puede cambiar es lo más humano del mundo. Es la inocencia de seguir viendo lo mejor del otro, incluso cuando la realidad empieza a mostrarnos algo distinto”, expresó la artista.