Entregan fondos para el manejo de cocodrilos en la Bahía de Panamá

Esta semana se realizó un primer desembolso de fondos para la ejecución de un plan para el manejo y rescate de cocodrilos en la Bahía de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente. El “Plan de gestión y administración del Conflicto Humano-Cocodrilo” es el resultado de un convenio con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP de la Universidad Tecnológica de Panamá, y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

El primer aporte fue de B/.40,500.00, para iniciar con la recolección de información sobre las poblaciones de estos reptiles, para luego trabajar en una estrategia para minimizar los riesgos y daños derivados de la interacción entre humanos y cocodrilos, abordando aspectos de prevención, intervención y educación.

Además de los fondos, MiAmbiente aportará personal experto en el manejo de vida silvestre y apoyo logístico.En Panamá coexisten dos especies que son Caiman crocodilus fuscus y Crocodylus acutus. El proyecto se centrará en el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) “debido a que representa el mayor riesgo” de los conflictos con humanos documentados en las áreas de estudio.