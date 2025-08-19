Cultura

Entre show y drama

Comedias, obras infantiles y shows de improvisación son las propuestas teatrales que se presentarán en diversos teatros del país

Entre show y drama
El Avaro de Molière
Entre show y drama
El Bingo de Lencha
Entre show y drama
Mi hermanita es una tóxica
Entre show y drama
Enmadrados
Entre show y drama
Mi Marido Tiene Otro
Entre show y drama
Tarzán
Entre show y drama
Las aventuras de Caperucita Roja y el Lobo
Redacción
19 de agosto de 2025

Con una oferta tan variada, los amantes del teatro podrán disfrutar de sus actores favoritos, así como de producciones que siguen ganando popularidad gracias a la creatividad y esfuerzo de los productores nacionales e internacionales.

“Las Aventuras de Caperucita Roja” y “Tarzán”, son algunas de las obras pensadas para niños, que también pueden disfrutar los adultos. Además, están disponibles “Enmadrados”, “Mi Marido Tiene Otro” que fue presentada en Miami y Costa Rica. También hay una propuesta más íntima e inmersiva como “Mi hermanita es una tóxica”.

En el Artemisa Teatro se presenta “El Avaro de Molière” , una producción nacional con actuaciones del grupo “En Todas Partes”.

  • $!Entre show y drama
  • $!Entre show y drama
  • $!Entre show y drama
Tags:
teatro
|
teatros
|
Teatro Aba
|
Teatro Amador
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR