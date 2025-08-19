$!Entre show y drama

Con una oferta tan variada, los amantes del teatro podrán disfrutar de sus actores favoritos, así como de producciones que siguen ganando popularidad gracias a la creatividad y esfuerzo de los productores nacionales e internacionales.'Las Aventuras de Caperucita Roja' y 'Tarzán', son algunas de las obras pensadas para niños, que también pueden disfrutar los adultos. Además, están disponibles 'Enmadrados', 'Mi Marido Tiene Otro' que fue presentada en Miami y Costa Rica. También hay una propuesta más íntima e inmersiva como 'Mi hermanita es una tóxica'.En el Artemisa Teatro se presenta 'El Avaro de Molière' , una producción nacional con actuaciones del grupo 'En Todas Partes'.