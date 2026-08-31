Enrique y Meghan buscan nueva casa en un refugio de ricos y famosos en Reino Unido

Tras su inesperado regreso al Reino Unido, el príncipe Enrique y su esposa Meghan parecen enfocados en buscar su nueva casa en un pintoresco rincón rural del suroeste de Inglaterra, convertido ahora en un atractivo refugio de celebridades de primera fila.

La pareja se trasladó a California en 2020 en medio de la amargura que provocó por sus duras críticas a la familia real, y renunció definitivamente a su casa de Windsor, que les había sido obsequiada por la entonces reina Isabel II.

Pero tras seis años en el exclusivo barrio californiano de Montecito, ahora han regresado junto con sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, y, según los informes, han encontrado un nuevo hogar en la región de los Cotswolds.

En la pintoresca localidad de Burford, el gerente de hostelería Joe Kind, de 25 años, contó a la AFP que los habitantes estaban acostumbrados a ver "muchísimas caras realmente, realmente famosas".

La gente no "parpadearía" ante la presencia de la pareja y les dejaría disfrutar de su intimidad, afirmó.

Famosos por sus pueblos de piedra color miel repartidos por los condados de Gloucestershire y Oxfordshire, los Cotswolds están atravesando actualmente una especie de transformación.

La zona ha estado tradicionalmente dominada por residentes locales acomodados y ricos propietarios de segundas viviendas procedentes de Londres.

Pero en los últimos años se ha reinventado como uno de los enclaves rurales más de moda del mundo, bautizado por los agentes inmobiliarios como los Hamptons del Reino Unido.

- Refugio de élite -

Desde hace mucho tiempo asociado a los terratenientes, el padre de Enrique, el rey Carlos III, sigue teniendo allí una gran residencia —Highgrove House—, donde el príncipe pasó gran parte de su infancia.

Este lugar no está lejos de Althorp, la casa familiar de la difunta madre de Enrique, la princesa Diana, de quien que este lunes se cumple el 29º aniversario de su muerte.

Los Cotswolds se han convertido en un imán para una nueva generación de residentes: emprendedores tecnológicos, financieros internacionales, ejecutivos de medios de comunicación y celebridades, seducidos por un paisaje de postal a poca distancia de Londres.

En los últimos años, entre las celebridades vinculadas a la zona figuran el futbolista David Beckham y su esposa, la ex Spice Girl Victoria, la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres y el cantante de Oasis, Liam Gallagher, mientras que algunos reportes han dejado entrever que la cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z podrían comprar allí.

Sin embargo, la noticia del traslado de Enrique y Meghan ha suscitado reacciones encontradas.

Las encuestas muestran que la mayoría de la gente tiene una opinión desfavorable de Meghan, de 45 años, y, en menor medida, de Enrique, de 41, cuyo explosivo libro de memorias "Spare" ventiló una serie de intimidades familiares.

Rachael Jones, de 57 años, de los alrededores de Burford, dijo que esperaba que la mudanza ayudará también a sanar la brecha con su hermano mayor, el heredero al trono, el príncipe Guillermo.

"Cualquier acercamiento en una familia es algo precioso. Es un buen ejemplo para el país", dijo Jones.

Afirmó que deseaba a Meghan lo mejor en su nueva vida y que quizá volviera a trabajar como actriz, al margen de la sombra de la esposa de Guillermo, la futura reina Catalina, conocida como Kate.

"Kate tiene toda esa gloria, toda la adoración, así que le deseo buena suerte a ella (Meghan)", señaló.

- "Injusto para Guillermo" -

La ubicación exacta de su nuevo hogar sigue envuelta en misterio, pero, según se informa, conservarán su mansión californiana en Montecito, así como una casa en Portugal. Según los informes, sus hijos fueron matriculados en escuelas locales.

En el pueblo de Tetbury, cerca de Highgrove House, la residencia de campo del rey, Steve Fryatt, de 73 años, expresó sus reservas al indicar que la mayoría de las personas que conocía consideraban que era "injusto para Guillermo y Kate".

"Simplemente me siento incómodo con su regreso y con sus motivos", dijo.

El ex jardinero de Highgrove, Charles Davis, de 65 años, dijo que creía que Enrique había buscado volver porque estaba "nostálgico de su hogar".

Davis, que asistió a la boda de Carlos y Diana en 1981, dijo que tenía gratos recuerdos de los príncipes mientras crecían y recordó a un Guillermo de dos años sentado en su regazo mientras él manejaba un cortacésped.

"Enrique querrá volver. Es su hogar", dijo, y añadió que seguro extrañaba uno de sus pubs favoritos, el Rattlebone Inn, en la cercana localidad de Sherston.

"Cuando vivía en Highgrove, estaba en el pub Rattlebone todo el tiempo, ese era su sitio habitual. No vas a conseguir todo eso en Estados Unidos", dijo.