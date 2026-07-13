“En la intimidad”, una obra de poesía que sana

“En la intimidad” es el nuevo libro de poesía de la autora Doris Sánchez de Polanco, que ha llegado para sanar las almas.

En su lanzamiento, la autora relató que el nacimiento de la obra se dio justo días antes de que su madre muriera, en un momento místico e inexplicable en el que recibió un rocío del cielo que no la tocaba, pero lo podía ver. “A partir de allí me fueron llegando ideas de lo que sentía, y sobre todo porque yo amo la Palabra (de Dios) y también la estudio bastante; y de lo que uno recibe es lo que puede dar”, destacó.

Una vez terminado el libro, descubrió que había un concurso de poesía bíblica en España, quedando entre las 12 finalistas de esa edición. “Así que creo que era necesario publicar estos versos, y sobre todo porque pienso que este tipo de poesía tiene un propósito, que es darle a las almas paz”, aseguró Sánchez de Polanco.

Considera que en los momentos de dificultad la Palabra es un refugio, por lo que su aspiración es que ese sea el cometido de este trabajo. “Que cada uno de los que la lea pueda recibir esa paz y pueda llenarse también del gozo que produce la Palabra cuando se utiliza para sanar, porque muchas veces nuestras almas necesitan ese bálsamo, ese refrigerio que nos da el Señor a través de su palabra”, sostuvo.

Asimismo, la también catedrática universitaria comentó que todos los poemas de este libro tienen un epígrafe, que es una cita bíblica, para que los lectores puedan navegar entre esos versos, pero sobre todo conectar de una manera más profunda con la Santa Biblia.

Una feria que crece

La presentación de la escritora, también autora de “Piedra Virgen, el regreso del ángel caído”, “La mansión de 13 puertas”, entre otros títulos, se dio durante el Tercer Encuentro de Escritores de la Alianza Literaria de Panamá y tuvo a Daniel Domínguez como presentador.

Para Domínguez, “En la intimidad” es una obra repleta de poesía por doquier, con un tránsito poético “donde oraciones, cantos e himnos presentes en los salmos pasan por las enseñanzas sobre la humildad, la fidelidad, la justicia y la honestidad que nos transmiten los proverbios; donde también nos encontramos con la belleza del deseo y del amor, que es El cantar de los cantares”, el libro de Job, los evangelios, las parábolas, las enseñanzas de Jesús y demás.