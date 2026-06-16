En “El corazón de la bestia”

Paramount Pictures presentó el primer tráiler oficial de “El corazón de la bestia”, un intenso thriller de aventura protagonizado por el oscarizado Brad Pitt.

La producción, dirigida por el aclamado cineasta David Ayer y escrita por Cameron Alexander, cuenta también en su reparto principal con las actuaciones de J.K. Simmons y Anna Lambe. Su estreno en cines será a partir del próximo 24 de septiembre.

La sinopsis oficial revela una trama de supervivencia extrema en la que el oficial de Fuerzas Especiales James Belmont, interpretado por Pitt, y su fiel perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska tras sufrir un aterrador accidente aéreo. A partir de ese momento, ambos se verán obligados a librar una brutal batalla contra los elementos, explorando el vínculo irrompible entre un hombre y su mejor amigo.

El largometraje es producido por Olivia Hamilton, Marty Bowen, el propio David Ayer y Brad Pitt, en asociación con Domain Entertainment y Gulfstream Pictures. Asimismo, el proyecto cuenta con un destacado equipo de productores ejecutivos.