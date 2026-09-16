Emporio Armani nombra a Dario Vitale nuevo director creativo

La casa de moda Armani, cuyo fundador y propietario murió el año pasado, nombró el miércoles a Dario Vitale nuevo director creativo de su línea más accesible, Emporio Armani.

Vitale, quien anteriormente diseñó para Miu Miu y Versace, será “el primero en ocupar este cargo fuera de la familia Armani”, informó la casa de lujo italiana fundada por Giorgio Armani.

También ocupará el cargo de director creativo de Giorgio Armani Accessories.

“Me siento honrado de asumir este doble cargo en Emporio Armani y Giorgio Armani”, declaró Vitale.

“Armani tiene un legado poderoso y un lenguaje de diseño inconfundible; una herencia que se ha extendido durante décadas y que marca la historia de la moda. Asumo todo esto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo”, dijo.

En Versace, Vitale ya fue también el primero en supervisar los diseños de esa marca sin pertenecer a la familia propietaria.

Sin embargo, el cargo que asumió en abril del año pasado terminó antes de lo previsto debido a la adquisición de la compañía por parte del Grupo Prada.