Empieza la Semana de la Moda de París con posibles nuevos cambios entre los creativos

Entre rumores de cambios en Saint Laurent y Balenciaga, la Semana de la Moda femenina de París para las colecciones de primavera-verano arranca este lunes, en un contexto que sigue difícil en el sector del lujo.

Hasta el 6 de octubre, casi 70 marcas desfilarán en la capital francesa, con los focos puestos en los pesos pesados: Dior y su incombustible Jonathan Anderson, y Chanel que, gracias a Matthieu Blazy, ha disparado sus ventas.

Otros grandes nombres de la moda como Schiaparelli, Givenchy, Loewe, Stella McCartney o la uruguaya Gabriela Hearst presentarán también sus nuevas líneas. Louis Vuitton cerrará la edición con un desfile en el Louvre.

La también atención se centrará en varios diseñadores que, según los especialistas, están a punto de dejar su puesto, en un momento en que el calendario oficial estaba relativamente estable tras el tsunami de cambios en 2025.

En Saint Laurent, Anthony Vaccarello podría poner fin a una década al frente de la marca francesa, donde ha sabido imponer su visión innovadora.

Pierpaolo Piccioli, que debutó en Balenciaga hace un año, también podría despedirse en esta edición.

Kering, la casa matriz de la marca fundada por el español Cristóbal Balenciaga, no estaría contenta con los resultados del diseñador italiano, lejos del éxito de su predecesor Demna, según el blog especializado Miss Tweed.

Y otro nombre que circula entre los posibles cambios es el de la alemana Chemena Kamali, directora artística de Chloé desde 2023. Pese al buen recibimiento de su estilo folk-chic, la marca francesa parece decepcionada por los flacos resultados de sus colecciones, según el medio especializado Glitz.

"Hubo unos 'golden years' después del covid, un pico en 2023 y luego un mercado del lujo que se ha estabilizado. Los grandes grupos, las marcas intermedias y los jóvenes creadores no se ven afectados de la misma manera. Los mercados, las oportunidades y los modelos económicos están evolucionando", afirma Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM), organizadora del evento y que esta temporada sigue apoyando a varias marcas gracias a un "booster" financiero.

Con cambios o sin ellos, lo que no faltará en esta nueva edición son las estrellas en las primeras filas de los desfiles.

Una de las que seguro estará es Céline Dion. La cantante canadiense hace días que está en París por una serie de conciertos y muy probablemente, entre actuación y actuación, se escapará para ver lo nuevo”Hubo unos ’golden years’ después del covid, un pico en 2023 y luego un mercado del lujo que se ha estabilizado. Los grandes grupos, las marcas intermedias y los jóvenes creadores no se ven afectados de la misma manera. Los mercados, las oportunidades y los modelos económicos están evolucionando”, afirma Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM), organizadora del evento y que esta temporada sigue apoyando a varias marcas gracias a un ”booster” financiero.de Dior o Schiaparelli.