$!Emiten aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada hasta el 14 de agosto

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada, válido desde las 11:35 a. m. de este lunes 11 de agosto hasta las 11:59 p. m. del jueves 14 de agosto, según informó el pronosticador Emanuel Velásquez.

Las áreas bajo aviso son las tierras bajas de Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, y las comarcas Emberá-Wounaan y Guna Yala. De acuerdo con el informe, se prevé un ambiente significativamente cálido en gran parte del istmo, con temperaturas máximas de entre 31 °C y 36 °C, las cuales, junto con otros factores ambientales, podrían generar una alta sensación térmica o golpes de calor en la población.

En el transcurso del día, las condiciones atmosféricas podrían elevar la categoría de riesgo a “Precaución Extrema” y “Peligro”, al producir sensaciones térmicas de entre 36 °C y 42 °C, lo que incrementaría las posibilidades de insolación, calambres y agotamiento por exposición prolongada o actividad física intensa.

Ante este panorama, el Sinaproc recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.