Elvis Crespo entra al Salón de la Fama de Billboard y regresa a los escenarios boricuas en enero

El icono indiscutible del merengue, Elvis Crespo, vivió una de las noches más memorables de su carrera al ser galardonado con el prestigioso Premio Salón de la Fama de Billboard. El emotivo reconocimiento celebra el legado y la profunda influencia global de Crespo como una de las figuras esenciales en la historia de la música tropical.

El conmovedor momento fue presentado por las destacadas personalidades Jorge Pabón “El Molusco” y Alex Sensation, quienes subrayaron la trayectoria que ha cimentado a Elvis Crespo como una leyenda viva. La celebración no podía estar completa sin música. Crespo encendió el escenario en una presentación explosiva que recreaba la atmósfera de los tradicionales colmaditos caribeños.

Junto a luminarias del género como Toño Rosario, Ebenezer Guerra y La Insuperable, el “Poeta Herío” estrenó por primera vez en televisión su nuevo sencillo, “Borrón y cuenta nueva”, un tema que forma parte de su más reciente álbum, “Poeta Herío”. El espectáculo fue una vibrante celebración de la esencia del merengue en su máxima expresión. Al recibir el galardón, un visiblemente emocionado Elvis Crespo ofreció un discurso cargado de fe y profunda gratitud, reconociendo a las personas clave en su camino:

“Le agradezco a Dios que me permite vivir este momento presente, único y diferente. Cuando decidí meterme en la música jamás y nunca pensé que iba a vivir un momento como este. Le agradezco, definitivamente, a Jehová por los dones”.

Con un nudo en la garganta, el artista dedicó el premio a su madre, Irene, a quien calificó como su “primera manejadora”: “Le dedico este premio a mi primera manejadora que fue mi madre, Irene, que me daba $5 para coger mis clases de canto todos los viernes en Río Piedras. ¡Irene esto es para ti! A Diomedes, mi padre, gracias porque los Crespo me dieron la capacidad de hacer música... A mis hijos que hoy me acompañan, y para mi hija Génesis que no pudo estar aquí hoy, esto es para ti también”.

Finalmente, Crespo desmintió el mito del aislamiento en la industria: “Escuché en algún lugar que en la industria musical no se hacen amigos, eso es mentira, aquí se hacen amigos para toda la vida. Gracias por estar aquí, a la audiencia gracias por creer en mí.”

La noche cerró con un anuncio que desató la euforia del público y que fue confirmado por el propio artista: el 3 de enero de 2026, Elvis Crespo regresará al escenario más importante de la isla con su concierto especial “Elvis Crespo: El Colmadito Choli Edition” en el Coliseo de Puerto Rico.

“¡Gracias Telemundo! ¡Gracias Billboard! ¡Puerto Rico, nos vemos el 3 de enero!”, concluyó el artista.