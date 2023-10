Ela Urriola es una escritora, filósofa y pintora panameña que estará participando en la celebración del día de las escritoras hoy, 16 de octubre, en la Biblioteca Nacional.

Su incursión en la poesía la realizó siendo estudiante, formando parte de la Antología de novísimos poetas panameños (INAC, Editorial Mariano Arosemena, 1999). En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró con su obra “La nieve sobre la arena”.

Forma parte de los poetas seleccionados para conformar la antología poética panameña, edición bilingüe español-ruso, Poesía de Panamá (Universidad de Panamá, 2015). Ese mismo año gana el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez con su obra “Agujeros negros”.

En 2018, obtiene por segunda vez el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró con el poemario “La edad de la rosa”.

En el 2020 obtiene el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín con su obra “Las cosas de este mundo”.

“Mi incursión en la poesía se registra muy temprano en mi vida, los premios vinieron después. He pasado por diversas etapas, lecturas, corrientes, referencias y búsquedas. Mi determinación es la búsqueda, no pretendo estacionarme en un estilo, en una voz conformista. Al igual que en la pintura, no le temo a los riesgos, así que cada poemario es una reinvención, una nueva búsqueda, una brújula hacia nuevos horizontes”, explica la escritora.

Urriola, miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua desde 2022, manifiesta que el rol de la mujer en la poesía ha cambiado.

“Tradicionalmente la mujer ha sido percibida como musa, antes que creadora. Sin embargo, recordemos que hace 2600 años, Safo de Lesbos (quien viviera entre los siglos siglo VII— VI a.C.) ya planteaba en sus versos una situación que en la actualidad todavía estamos debatiendo: la libertad de la mujer. La libertad de amar, de expresarse, de ser valorada por sí misma. Para muestra, el siguiente verso de su autoría: «pero a todo hay que atreverse cuando nada se tiene». Hoy en día las mujeres escriben y elevan la literatura en todos los géneros, no solo en la poesía. Pero, desde la sociedad y la poesía misma, todavía hay mucho que avanzar”.

Finalmente, expresa: “independientemente de lo que se considere belleza, hay algo en la poesía, aunque hable del dolor o la muerte, que ha de celebrar el poder de la palabra, la belleza de la palabra, la palabra (imagen, ritmo, empatía) bella, es decir, en un poema puede haber muchas cosas, pero sobre todo, debe haber poesía”.