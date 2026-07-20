“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani

El libro “El viaje de India a Panamá”, de la escritora panameña Mónica Guardia, fue presentado recientemente como un emotivo homenaje en vida a la trayectoria de Danny Nandwani, cofundador de la famosa cadena comercial Panafoto.

La obra, impulsada por la familia del empresario para asegurar que su legado no quedara en el olvido, repasa su historia desde sus orígenes en la India hasta convertirse en un pilar del comercio panameño junto a su cuñado, Peter Chatlani. “Traté de rescatar las razones que llevaron al éxito a Panafoto y también recoger la vida de este señor, que es una vida interesante; alguien que escogió a Panamá y prosperó aquí llegando muy joven”, dijo Guardia.

El relato plasma la conmovedora travesía de Nandwani, quien a los 14 años tuvo que huir en tren junto a su familia debido a la violenta partición de la India tras la Segunda Guerra Mundial, llegando finalmente a la provincia de Colón en 1952 con solo 19 años.

El lanzamiento contó con el embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, quien destacó el valor de este libro para reconocer la historia de la diáspora india y su integración en el desarrollo económico y social del país. Asimismo, resaltó los fuertes vínculos culturales y económicos que unen a ambas naciones, potenciados por el esfuerzo de familias que, como los Nandwani, impulsaron el desarrollo local.