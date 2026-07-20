Cultura

“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani

La escritora y periodista Mónica Guardia, autora de esta obra donde resalta la historia de este empresario, contó que preparó el texto en siete meses

“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani
@INDIAINPANAMA | El embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, junto al empresario Danny Nandwani con su libro.
“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani
Tomadas del libro | En la obra pueden encontrar imágenes de su vida. Aquí aparece junto a diversos miembros de su familia.
“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani
TOMADAS DEL LIBRO | Danny Nandwani junto a su nieta Sophia Nandwani en su matrimonio con Gabriel Silva en enero de 2026.
“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani
TOMADAS DEL LIBRO | Nandwani participó en el acto de la primera piedra para el Templo Hindú en Panamá, en los años 80.
“El viaje de India a Panamá”, el legado de Danny Nandwani
Zulema Emanuel
20 de julio de 2026

El libro “El viaje de India a Panamá”, de la escritora panameña Mónica Guardia, fue presentado recientemente como un emotivo homenaje en vida a la trayectoria de Danny Nandwani, cofundador de la famosa cadena comercial Panafoto.

La obra, impulsada por la familia del empresario para asegurar que su legado no quedara en el olvido, repasa su historia desde sus orígenes en la India hasta convertirse en un pilar del comercio panameño junto a su cuñado, Peter Chatlani. “Traté de rescatar las razones que llevaron al éxito a Panafoto y también recoger la vida de este señor, que es una vida interesante; alguien que escogió a Panamá y prosperó aquí llegando muy joven”, dijo Guardia.

El relato plasma la conmovedora travesía de Nandwani, quien a los 14 años tuvo que huir en tren junto a su familia debido a la violenta partición de la India tras la Segunda Guerra Mundial, llegando finalmente a la provincia de Colón en 1952 con solo 19 años.

El lanzamiento contó con el embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, quien destacó el valor de este libro para reconocer la historia de la diáspora india y su integración en el desarrollo económico y social del país. Asimismo, resaltó los fuertes vínculos culturales y económicos que unen a ambas naciones, potenciados por el esfuerzo de familias que, como los Nandwani, impulsaron el desarrollo local.

Danny Nandwani logró transformar una pequeña tienda en una sólida cadena de 14 sucursales, manifestó Guardia.
Destaca por los valores humanos

ml | Más allá del éxito corporativo de la empresa, la autora Mónica Guardia enfatiza que el verdadero núcleo del libro son los valores humanos, el trato familiar hacia los empleados y la resiliencia de una familia que supo salir adelante frente a las adversidades. Respecto a las claves del crecimiento de la compañía, Guardia concluyó: “Es una historia de éxito llevada con ética y con respeto en la comunidad. Sus valores han sido una razón más de éxito, creciendo lentamente a través del tiempo y respetando a la gente”.

Tags:
libro
|
legado
|
Panafoto
|
Mónica Guardia
|
Danny Nandwani
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR