$!El Triángulo de la Mujer vuelve con “El Reinado”

La ex Miss Universo Dayana Mendoza y la experta internacional Janettsy Chiszar encabezarán la XII edición del congreso “El Reinado”, el encuentro anual de la Fundación Triángulo de la Mujer que se celebrará los días 3 y 4 de octubre.

Entre las novedades de este año, su fundadora, la coach y pastora Anais Solís, destaca que la cita incluirá una pasarela de moda a cargo de la diseñadora indígena Jochebec Arjona, una dinámica nocturna de bienestar físico con Rumba Fit y un panel de ponentes locales como Tania Hyman, Nuvia Cañizales, Talía Velázquez y Marisela Moreno. Las actividades iniciarán el sábado 3 de octubre en Albrook Mall (5:00 p.m.) con enfoque en salud y entrenamiento, continuando el domingo 4 en el Hotel Sortis (4:00 p.m.) con conferencias y testimonios.

Bajo el lema “El Reinado”, la propuesta de este año busca reafirmar el valor y la identidad de las asistentes más allá de los estándares superficiales. “Toda reina tiene una historia real. El reinado va más allá de tener una corona; es entender que eres reina de tu propia historia y que eres hija del Rey de reyes. Este año buscamos que la mujer identifique si su corona está bien puesta y recuerde que su propósito no varía”, explicó la fundadora sobre el mensaje central del encuentro.

Con 12 años de trayectoria en Panamá, la plataforma ha evolucionado de un evento anual a una fundación registrada que capacita a miles de mujeres en autoestima, proyección laboral y fe, además de desarrollar obras sociales en hospitales y centros penitenciarios. “El propósito que hay detrás del congreso más grande de mujeres en Panamá es que realmente puedan encontrar ese verdadero valor de vida”, afirmó su creadora Anaís Solís.

Agregó que “Triángulo hoy en día no es un evento, es una fundación que trabaja todo el año en el detrás de cámaras aportando a la sociedad”.

A lo largo de más de una década, la iniciativa ha servido como vitrina para emprendedoras, conferencistas y sobrevivientes de cáncer que comparten sus testimonios de superación.

Para la organizadora, la clave para sostener la plataforma a lo largo del tiempo ha sido la firmeza en la visión: “Lo más importante ha sido ser constante, persistente y no retroceder. Cuando tienes una visión clara de para qué fuiste llamada, no hay nada que te pueda detener”. La información de boletería para ambas jornadas se gestiona a través de la línea telefónica 6010-6200.