$!El Tíbet, entre exilio y libertad

La historia, cultura y situación actual del pueblo tibetano llegaron a Panamá con la presentación del documental “Free Tibet: Voices in Exile” (Libertad para el Tíbet: Voces en el exilio), que se proyectará en el Museo de la Libertad, en la entrada de la Calzada de Amador.

La Campaña Internacional por el Tíbet y la Administración Central Tibetana presentan la producción en una visita al país para compartir su historia y mensaje.

Tencho Gyatso, presidente de la organización, explicó que busca generar conciencia sobre la situación de los tibetanos y lo que, según sostuvo, está ocurriendo bajo el control del Gobierno chino.

“La película muestra la historia de lo que pasó con el pueblo tibetano y la lucha que los tibetanos enfrentaron”, señaló Gyatso. Añadió que aborda los esfuerzos de quienes viven en el exilio por preservar su cultura e identidad.

Según los organizadores, la visita busca llevar esta historia a públicos de distintos países y compartir mensajes de paz, compasión, no violencia y protección ambiental. La primera presentación fue ayer, miércoles 30 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el Museo de la Libertad. Habrá nuevas funciones el sábado 3 y domingo 4 de octubre a las 11:00 a.m., 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Las tarifas son B/.7.00 para nacionales y residentes; B/.5.00 para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad; y B/.12.00 para no residentes.