El tabaquismo pasivo causó casi 1,7 millones de muertes en el mundo, según estudio

Más de 2.700 millones de personas, incluidos niños, estuvieron expuestos al tabaquismo pasivo en todo el mundo, lo que contribuyó a casi 1,7 millones de muertes en 2023, según un estudio publicado este martes en la revista científica The Lancet.

El tabaco sigue siendo una de las principales causas de enfermedad a nivel mundial, señaló la investigación, que destacó que muchos “no fumadores expuestos al humo de segunda mano” se encontraban entre el total estimado de 8 millones de personas que fallecieron en 2023 por enfermedades relacionadas.

“La exposición al tabaquismo pasivo es un riesgo para la salud reconocido en todo el mundo, sin que exista un nivel seguro de inhalación”, afirma el estudio.

Al analizar artículos científicos publicados en PubMed, el repositorio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, junto con encuestas poblacionales, el reporte estimó la prevalencia de la exposición al humo de tabaco y cuantificó la carga de morbilidad en 204 países y territorios entre 1990 y 2023.

Entre los aproximadamente 2.700 millones de personas expuestas indirectamente en 2023 se encontraban 767 millones de niños de 0 a 14 años, según el estudio.

Se estima que este contacto provocó 1,66 millones de muertes prematuras y causó discapacidad y enfermedades precoces, encabezadas por la cardiopatía isquémica, una afección cardíaca causada por un suministro insuficiente de oxígeno al músculo cardíaco.

En los niños, se calcula que la exposición al humo de segunda mano causó 5,2 millones de infecciones de las vías respiratorias en 2023, de acuerdo con la investigación.

Las personas que se encuentran cerca de alguien que fuma están expuestas tanto al “humo lateral” del producto de tabaco encendido como al humo exhalado por el fumador activo, explica el documento.

“El componente del humo lateral, que predomina en el aire que respiran los no fumadores, no está filtrado (...) y contiene concentraciones por unidad más altas de compuestos tóxicos y carcinógenos” que el que inhala el fumador activo, señaló.

A pesar de las reducciones significativas en la prevalencia del tabaquismo a nivel mundial desde 1990, el número absoluto de personas expuestas se ha mantenido estable debido al crecimiento demográfico y al aumento del consumo en África y Oriente Medio.

El estudio instó a los gobiernos a implementar controles más estrictos contra el tabaco en lugares públicos y en los hogares, con el fin de proteger mejor a las mujeres y a los niños.