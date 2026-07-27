Cultura

El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir

Según Ministerio de Turismo, 1 millón de visitantes corresponde a la diáspora salvadoreña y sus descendientes

El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir
Cortesía | La Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo es la iglesia principal de la arquidiócesis católica de San Salvador.
El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir
Cortesía | Un comerciante muestra sus productos.
El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir
Cortesía | La ministra de Turismo, Morena Valdez.
El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir
Cortesía | Familias dando un paseo en la ciudad.
Yazmín Jiménez
27 de julio de 2026

Son las diez de la noche y el Centro Histórico de San Salvador sigue despierto. En la Plaza Gerardo Barrios todavía hay familias caminando, turistas fotografiando la Catedral Metropolitana y jóvenes que entran y salen de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), uno de los pocos espacios culturales de la región que permanece abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

A pocos metros, bicicletas y triciclos gratuitos recorren las calles peatonales, mientras la música en vivo que acompaña las noches desde el entorno del Palacio Nacional crea una atmósfera que invita a quedarse. Cafés, comercios y espacios públicos permanecen llenos de actividad, ofreciendo una imagen difícil de asociar con el país que durante años ocupó titulares internacionales por la violencia.

Hace menos de una década, una escena como esta parecía impensable. Hoy, El Salvador busca escribir una historia distinta y convertir esa transformación en su principal atractivo turístico.

Una ciudad que recuperó sus espacios

La revitalización del Centro Histórico va más allá de la restauración de edificios históricos. La apuesta ha sido devolver la ciudad a sus habitantes y convertirla en un espacio donde locales y visitantes convivan a cualquier hora del día.

La BINAES se ha convertido en uno de los principales símbolos de ese cambio. Además de ofrecer acceso gratuito a libros, tecnología y áreas de estudio, su horario ininterrumpido la ha transformado en un punto de encuentro para estudiantes, familias y turistas.

La experiencia se complementa con actividades culturales permanentes, espectáculos musicales, espacios recreativos y un sistema gratuito de bicicletas y triciclos que permite recorrer el centro histórico con facilidad.

La transformación

A unas cuadras de la plaza principal, un comerciante observa el movimiento desde su local en el mercado. Desde hace cuatro años, prácticamente desde la apertura del recinto, asegura haber sido testigo de cómo el Centro Histórico ha ganado dinamismo con la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Con frecuencia atiende a salvadoreños que regresan desde Estados Unidos, España y otros países para reencontrarse con sus familias.

La recuperación del espacio público y la experiencia local

ml | Las experiencias de comerciantes y conductores encuentran respaldo en los datos oficiales. El Ministerio de Turismo informó que El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes internacionales en 2025, la cifra más alta de su historia. Por su parte, Guatemala reportó 3.36 millones, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), es por ello por lo que las autoridades salvadoreñas proyectan superar nuevamente ese récord en este 2026, tras registrar 2.5 millones de visitantes solo durante el primer semestre del año.

Estrategia diversificada: Del surf al turismo religioso

ml | Surf City posicionó a El Salvador en el circuito internacional del surf. Ahora el país busca abrir un nuevo capítulo. El Primer Congreso Internacional de Turismo Religioso “Tierra de Fe Viva” reunió a expertos nacionales e internacionales para diseñar una hoja de ruta que permita desarrollar este segmento, considerado uno de los de mayor crecimiento en el mundo. Según datos presentados durante el encuentro, alrededor de 300 millones de personas viajan cada año motivadas por razones religiosas o espirituales.

Un destino pensado para compartir en familia

ml | La visión del Gobierno va más allá de aumentar el número de visitantes. Durante el Primer Congreso Internacional de Turismo Religioso “Tierra de Fe Viva”, la ministra Morena Valdez explicó que El Salvador impulsa el concepto de destino “Family Friendly”, desarrollado en conjunto con ONU Turismo y el despacho de la Primera Dama. La estrategia busca que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan disfrutar de los mismos espacios mediante infraestructura accesible, servicios adecuados y actividades para todas las edades.

4.1
millones de visitantes internacionales recibió El Salvador en 2025.
El tema religioso es un mercado que aspira a incorporar a su estrategia de promoción internacional
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