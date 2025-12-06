El rey Guillermo Alejando de los Países Bajos quiere regresar a Surinam para ir a la selva

El rey Guillermo Alejando de los Países Bajos aseguró que le gustaría regresar a Surinam para ir a la selva, según declaró a los medios al término del tercer y último día de su visita a la antigua colonia neerlandesa.

El lunes descendientes de esclavos africanos y pueblos indígenas de Surinam aceptaron las disculpas del rey por la esclavitud. Los Países Bajos presentaron disculpas oficiales por la esclavitud a través del ex primer ministro Mark Rutte en diciembre de 2022.

En 2023, el rey hizo lo mismo. Afectado desde su independencia en 1975 por rebeliones y golpes de Estado, Surinam cuenta con importantes reservas de petróleo en altamar descubiertas recientemente.

"Todavía no he reservado un billete, pero tres días son demasiado cortos. Esta visita de tres días realmente me ha abierto una ventana a lo que es Surinam, y realmente quiero descubrir mucho más", declaró junto a la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons.

"Hoy, al menos tuvimos la oportunidad de salir de la ciudad (Paramaribo) y navegar por el río. Y ver un poco más del país. Observar esta parte de nuestra historia común en las plantaciones. Realmente espero que algún día tenga la oportunidad de ir a la selva y explorar la parte alta del río Surinam. Y ciertamente, también hacerlo con mis hijos algún día", añadió.

Vestido con ropa veraniega y un sombrero, el rey Guillermo Alejando, y la reina Máxima visitaron dos antiguas plantaciones de cacao y café.

En la antigua plantación Frederiksdorp, hoy un lugar turístico popular con casas coloniales transformadas en casas de huéspedes, los miembros de la familia real realizaron una breve visita y recibieron una explicación sobre la historia común, especialmente sobre el tema de la esclavitud.

"Creo que las lecciones que me llevo —lecciones en un sentido positivo— podré utilizarlas en el futuro para seguir trabajando en la mejora de las relaciones entre ambos países", destacó.

El lunes, durante la ceremonia de reconciliación, líderes espirituales Winti realizaron rituales alrededor del rey. Colocaron un mortero en un bote en el río para que el espíritu de la naturaleza pudiera continuar sanando las heridas del pasado en este pequeño país de Sudamérica.

"Realmente podemos mirar hacia el futuro de manera constructiva. Como socios iguales. Hemos dejado el pasado atrás de manera muy ceremonial, y para mí también emocional, en el río Surinam, literalmente colocándolo sobre el agua", dijo.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se interrumpieron en 1982 durante el régimen militar del exdictador Desi Bouterse.

Fueron restablecidas con el gobierno democrático en 1988. Se volvieron a interrumpir durante la presidencia de Desi Bouterse (2010-2020) del Partido Nacional Democrático (NDP), ahora liderado por la presidenta Geerlings-Simons.