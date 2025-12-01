El rey emérito español alaba su trayectoria en un inesperado video

El rey emérito español Juan Carlos, en el exilio desde 2020, publicó el lunes de forma inesperada un video difundido en redes sociales en el que alaba su trayectoria, a dos días del lanzamiento en España de sus memorias.

"Para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España, quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas", explicó el exjefe del Estado español.

Juan Carlos abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe tras una serie de escándalos relacionados con sus finanzas y su vida privada que empañaron su popularidad, y se autoexilió a Abu Dabi en 2020.

El rey emérito no participó en ninguna de las celebraciones organizadas con motivo del 50º aniversario de su llegada al trono, que se produjo el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, quien lo había designado como su sucesor.

Contactada por AFP, la Casa Real aseguró no saber "nada" de este video: "No entendemos qué objetivos persigue. Y no vemos que sea ni necesario ni oportuno".

Según el diario El Mundo, Juan Carlos habría pedido a su entorno que difundiera ampliamente este video de un minuto y medio, publicado dos días antes del lanzamiento en España de sus memorias tituladas "Reconciliación", ya publicadas en Francia a principios de noviembre.

"He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones, contado por alguien que vivió la transición en primera persona", agregó Juan Carlos, que aparece en el video delante de una bandera española ondeando al fondo.

Defendiendo la monarquía y su papel en la transición, el rey emérito hizo un llamamiento a apoyar a su "hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles".

La publicación de las memorias de Juan Carlos, que salieron a la venta en Francia unas semanas antes del 50º aniversario de la muerte de Franco, causó revuelo, especialmente por los comentarios elogiosos que el antiguo monarca dedica al dictador, que gobernó España con mano de hierro durante décadas tras su victoria en la Guerra Civil de 1936-1939.