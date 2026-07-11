El rapero Pitbull establece récord mundial de mayor concentración de personas con calvas postizas

El rapero Pitbull, que hizo de su calvicie una de sus señas de identidad, entró en el Guinness de los Récords al conseguir reunir a 22.141 aficionados con calvas postizas durante un concierto en Londres.

La estrella estadounidense de origen cubano, de 45 años y conocida por éxitos como "Give Me Everything", "Timber" o "Hotel Room Service", había citado a sus seguidores el viernes en el festival BST Hyde Park, en el centro de la capital británica, donde era cabeza de cartel.

Desde hace varios años, los aficionados de "Mr. Worldwide" acuden a sus conciertos imitando su aspecto característico: gafas de aviador, perilla y bigote, traje negro y, sobre todo, las conocidas "bald caps", prótesis de látex que simulan una cabeza completamente calva.

"Se trata de un récord completamente nuevo, ya que nunca antes se había probado", explicó Will Munford, juez de Guinness World Records presente en el evento.

La organización había fijado un mínimo de 2.000 calvas postizas para homologar el récord, cifra ampliamente superada con 22.141 personas llevando estas prótesis entre los 70.000 asistentes al concierto.

"Estamos haciendo historia ante nuestros propios ojos", declaró emocionado Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez.

"Cuando se ponen estas calvas postizas, saben que van a vivir un momento inolvidable. ¡Y ahora forman parte oficialmente del Libro Guinness de los Récords!", presentó el artista, que aseguró querer "representar a todos los calvos del mundo".

Además de un equipo de voluntarios, se utilizaron drones para estabilizar el número de prótesis de látex entre el público, bajo una temperatura cercana a los 31 ºC.

"Es increíble formar parte de algo así: ¡vamos a pasar a la historia!", declaró a la AFP Ella McGovern, una estudiante de 23 años.

“Es increíble formar parte de algo así: ¡vamos a pasar a la historia!”, declaró a la AFP Ella McGovern, una estudiante de 23 años.

“Cuando se ponen estas calvas postizas, saben que van a vivir un momento inolvidable. ¡Y ahora forman parte oficialmente del Libro Guinness de los Récords!”, presentó el artista, que aseguró querer “representar a todos los calvos del mundo”.

Estamos haciendo historia ante nuestros propios ojos”, declaró emocionado Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez. equipos del juez Munford también comprobaron que todas las calvas postizas cumplían los requisitos y estaban correctamente colocadas, sin que sobresaliera el cabello por la parte delantera, para que pudieran contabilizarse “Se trata de un récord completamente nuevo, ya que nunca antes se había probado“, explicó Will Munford, juez de Guinness World Records presente en el evento.n el récord.