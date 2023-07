El rapero estadounidense 50 Cent recuerda sus inicios: “estaba loco”

El rapero estadounidense 50 Cent arranca una gira mundial que coincide con el vigésimo aniversario de su primer álbum que lo catapultó a la fama, “Get Rich or Die Tryin’”, una época, confiesa en entrevista con la AFP, en la que “estaba loco”.

Probablemente esta sea la última gira de estas proporciones que emprende por todo el planeta, confiesa el cantante nacido en Queens (Nueva York).

“No podré volver a hacer una gira así. Mis proyectos cinematográficos y televisivos no me lo permiten”, dijo el rapero, que acaba de filmar “Los mercenarios 4” con Sylvester Stallone.

Figura del hip hop gangsteril en los años 1990, ahora 50 Cent acepta que su público creció con él.

“Se hizo mayor. Con mi trabajo en cine y televisión, me dirijo directamente a mi público principal. No quiero perderlos... Me convirtieron en un éxito”, acepta.

50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, cumple 48 años esta semana mientras se prepara para embarcarse en la gira “Final Lap” por Norteamérica, Europa, Australia y países asiáticos.

Ya ha vendido más de 600.000 entradas. “Sería impresionante para otros muchachos, pero yo soy 50 Cent”, dice con una risita.

Al rapero le gustaría verse acompañado de sus viejos mentores, Eminem y Dr. Dre.

“Si pudiera sacar a Em y Dre de casa, eso me permitiría volver a hacer giras, pero no creo que eso suceda”, dijo.

Lanzado en febrero de 2003, “Get Rich or Die Tryin’” fue uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, impulsado por su cruda descripción de gánsterismo en la vida real, incluida una temporada en la cárcel y un intento de asesinato en el que 50 Cent recibió nueve disparos.

El rapero sigue ocupando el puesto 114 en el ranking mundial de Spotify a pesar de no lanzar un álbum de estudio desde 2014.

“El éxito y la energía eran tales que empecé a sentir que podía hacer lo que me diera la gana. El álbum se llamaba ‘Get Rich or Die Tryin’ (“Hazte rico o muere en el intento”) pero yo pensaba: ‘no, no me quiero morir ahora. Esto es fantástico”.

Fueron años de excesos, reconoce.

“Si me hubieran hecho pruebas clínicas, hubieran descubierto que estaba loco”, confiesa.

En lugar de ahogarse en ese éxito desmesurado, 50 Cent supo poco a poco traducirlo en otros proyectos: ropa, videojuegos, perfumes y productos dietéticos.

Hasta se atrevió con el coñac, lo que le valió una demanda del productor francés Remy Martin, que lo acusaba de plagiar una de sus botellas.

“Se equivocaron conmigo, porque me gasté un millón de dólares al año en abogados”, afirma.

La polémica se zanjó y 50 Cent vende su propio coñac. “Incluso Jesucristo se bebería esta mierda”, remata.