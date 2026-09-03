“El Procesalista”, novela en dos idiomas

Giselle Moncada de Vásquez presenta “El Procesalista”, una novela que combina el mundo de las leyes con una historia de superación personal y que ahora llega a los lectores en dos ediciones: una en español y otra en inglés, bajo el título “The Litigator”.

“La obra sigue la historia de un joven que, pese a las dificultades que enfrenta durante su niñez, lucha por salir adelante y convertirse en un destacado abogado”, explicó la escritora. A través de distintos casos narrados en formato de novela, la autora resaltó que construye una historia que busca cautivar a los lectores.

Moncada de Vásquez, quien es abogada y ha estado vinculada a las letras por más de 20 años, explicó que fue durante la pandemia de COVID-19 cuando decidió materializar el sueño de publicar su propia obra.

“La versión en inglés surgió debido al interés de lectores extranjeros, especialmente en Boquete, Chiriquí, donde muchos estadounidenses solicitaban una edición que pudieran leer en su idioma”, resaltó.

“Hoy día tenemos estas dos obras para todos los lectores que quieren incursionar en este género”, expresó la autora, quien presenta una historia dirigida a quienes ven en la ley un camino y no un atajo.