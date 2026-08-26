El príncipe Enrique y su familia regresaron a Reino Unido

El príncipe Enrique, su esposa, la estadounidense Meghan Markle y sus dos hijos llegaron este miércoles a Inglaterra, donde han decidido establecerse por un período indeterminado, informaron varios medios británicos.

La pareja, cuyo regreso a Reino Unido fue revelado por la prensa la semana pasada, viajó desde California (Estados Unidos) a bordo de un avión privado y aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Birmingham, según diversos medios, entre ellos la BBC y el diario The Telegraph.

Enrique, hijo menor del rey Carlos III, y Meghan decidieron abandonar Estados Unidos en agosto para instalarse en una residencia privada, que, según informes, está situada en las afueras de Londres”, escribió la semana pasada el diario The Telegraph.

Varios medios informaron también que los dos hijos de la pareja, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre.

Se desconocen las razones de su marcha de California, aunque, según informaciones de prensa, a Meghan, exactriz, le habrían ofrecido un papel en Reino Unido.

El príncipe también supervisa los próximos Juegos Invictus, un evento deportivo internacional que creó para los veteranos de guerra heridos y que se disputará en 2027 en Birmingham.

Siempre según la prensa, la pareja ya escogió una nueva casa, mencionando como posibles lugares de residencia de la familia la región de los Cotswolds, una zona exclusiva de la campiña cercana a Oxford, al noroeste de Londres.

La agencia británica PA había informado que el rey Carlos III, de 77 años, padre de Enrique, fue informado a mediados de agosto de su proyecto de regreso al país.

- Problemas familiares -

Enrique, de 41 años, y Meghan, de 45, vivían en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una áspera disputa con su familia que se agravó con la publicación de las memorias del príncipe, con un libro titulado “En la sombra”.

La noticia se dio pocas semanas después de que Carlos III y su esposa Camila recibieron el 10 de julio, en Londres, a Enrique, Meghan y sus dos hijos, en un primer encuentro en cuatro años.

Los niños habían visto a su abuelo en persona por última vez durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022.

En mayo de 2025, en una larga entrevista con la BBC, Enrique expresó su deseo de reconciliación con su padre, quien fue diagnostigado con cáncer dos años atrás, y dijo sentirse “realmente triste” por no poder mostrar su patria a sus hijos.

No quedó claro si el hermano mayor de Enrique, el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su esposa Catalina, fueron informados de la noticia.

Los dos hermanos están distanciados y según la prensa no se hablan.