El príncipe Enrique afirmó estar dispuesto a reincorporarse al ejército británico y luchar contra Rusia "si fuera necesario", en una entrevista concedida al diario The Telegraph durante su visita a Ucrania y difundida este jueves por el diario.

El hijo menor del rey Carlos III, antiguo militar que sirvió en Afganistán, viajó el pasado fin de semana a Leópolis, en el oeste de Ucrania, en una visita sorpresa en la que se reunió con soldados heridos y con el personal sanitario que los atiende.

"Si me pidieran que volviera a alistarme, si fuera necesario, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y los militares en activo", declaró Enrique, de 42 años, en la entrevista.

Esta fue la cuarta visita que realiza el príncipe a Ucrania -la última en abril de este año-, desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.

"Que no haya drones, balas o cohetes sobrevolándonos no significa que no estemos en guerra", afirmó Enrique.

A su juicio, "Europa tiene un frente unido y también sería fantástico contar con un mayor apoyo de Estados Unidos" contra Rusia y el gobierno de Vladimir Putin.

Enrique regresó a vivir al Reino Unido hace unos meses, después de más de seis años en Estados Unidos.

En opinión del príncipe, existe "una gran brecha" entre la sociedad estadounidense, cuyo apoyo a Ucrania es "extremadamente elevado", y el gobierno del presidente Donald Trump.

Durante su encuentro del pasado fin de semana en Ucrania con militares heridos, Enrique afirmó que este país "ganará la guerra" contra Rusia.

El príncipe reiteró ese mensaje en la entrevista a The Telegraph, insistió en que "Ucrania está ganando" y que "no hay ningún escenario en el que Rusia vaya a seguir avanzando".

El duque de Sussex, que ha convertido la ayuda a los soldados heridos en una de sus principales causas, fundó en 2014 los Invictus Games, una competición deportiva dirigida a militares y veteranos que sufrieron heridas, lesiones o enfermedades en acto de servicio.

La próxima edición de los Invictus Games se disputará del 10 al 17 de julio de 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Ucrania tiene previsto enviar a esta competición la mayor delegación de su historia, con unos 60 atletas.