El príncipe Enrique se inicia en el desminado en Ucrania, 30 años después de Diana en Angola

Casi treinta años después de la emblemática visita a Angola de su madre, la princesa Diana, el príncipe Enrique conoció este viernes de primera mano las labores de desminado, con drones y robots, en la ciudad ucraniana de Bucha.

Con anteojos de realidad virtual y un chaleco de protección azul sobre los hombros, Enrique pilotó un dron equipado con IA que sirve para detectar y cartografiar artefactos explosivos, informó la organización benéfica de desminado Halo Trust en el segundo día de la visita del príncipe a Ucrania.

El hijo menor del rey Carlos III manejó luego un robot diseñado para recoger objetos peligrosos del suelo, añadió la organización, que ya había contado con el apoyo de la princesa Diana. En unas imágenes divulgadas por la oenegé, se ve al príncipe con un robot con forma de perro.

Esta secuencia recuerda un episodio en el que la princesa Diana, equipada con casco y chaleco de protección, atravesó un campo de minas en Angola en enero de 1997, a invitación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El duque de Sussex, de 41 años, consideró que es "impresionante" constatar hasta qué punto la tecnología hace que "el desminado sea más inteligente, más rápido y más seguro".

"Cuando mi madre fue a Angola hace casi 30 años, los desminadores trabajaban de rodillas para encontrar explosivos ocultos. Hoy también utilizan drones, inteligencia artificial y robots para mayor precisión y protección", dijo Enrique, citado en el comunicado de Halo Trust.

"No es solo un avance, salva vidas", añadió.

El príncipe Enrique también rindió homenaje a las víctimas de las masacres atribuidas al ejército de Moscú en Bucha, a unos 30 km al noroeste de Kiev, al inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.

Poco después de que el ejército ucraniano liberara Bucha, a finales de marzo de 2022, fueron encontrados los cadáveres de decenas de civiles que habían sido ejecutados de forma sumaria.

El jueves en Kiev, el príncipe Enrique instó al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania y pidió a Estados Unidos desempeñar un papel en las negociaciones.