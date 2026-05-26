El Princesa de Asturias premia el compromiso antiautoritario del pensador británico Garton Ash

El historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash fue galardonado este martes en España con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su firme defensa de los valores democráticos frente al autoritarismo y el populismo.

"Sus publicaciones e intervenciones públicas aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo", explicó el jurado en su fallo.

Pensador "excepcional e inspirador", muestra siempre su compromiso con "la unidad y la fortaleza del proyecto europeo", lo que lo convierte en "un autor imprescindible de nuestro tiempo", agregó el fallo, leído en Oviedo, la capital de Asturias.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Nacido en Londres en 1955 y con licenciatura en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford, donde es profesor de Estudios Europeos desde 2004, Garton Ash fue seleccionado entre 36 candidaturas de 12 nacionalidades que optaban al galardón este año.

Garton Ash dijo sentirse "honrado" por este premio, que a su juicio recompensa a "la comunidad intelectual de Europa –y de otros lugares– que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles para nuestro continente y para la búsqueda de la verdad", según una declaración divulgada por la Fundación Princesa de Asturias.

Considerado uno de los más lúcidos analistas de la historia europea reciente, suele unir historia, ciencia política y periodismo en unos textos combinan análisis profundo con lenguaje sencillo.

En los ochenta y noventa se dedicó principalmente a escribir para varios periódicos sobre el fin del comunismo en países de Europa central, y más recientemente ha abordado "los riesgos de la globalización, el populismo y el terrorismo" para las democracias liberales "en un contexto pos-11 de septiembre", indicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.

- El quinto galardón de 2026 -

El galardón de Ciencias Sociales es el quinto de los ocho galardones de esta edición de los premios, que, anualmente y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para el sociólogo estadounidense Douglas Massey, creador de un modelo teórico sobre las migraciones humanas en tiempos de globalización.

En otras ediciones también fueron premiados el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, el sociólogo cubanoestadounidense Alejandro Portes, la historiadora británica Mary Beard y el economista estadounidense Paul Krugman.

Este año ya se fallaron el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.

También se otorgaron el galardón de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer, y la semana pasada el de Cooperación Internacional, para la bóveda global de semillas de Svalbard.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por ella y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo.