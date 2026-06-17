El Princesa de Asturias honra a la pionera del espacio Christina Koch

La astronauta estadounidense Christina Koch, quien en abril se convirtió en la primera mujer en participar en una misión espacial a la Luna, ganó este miércoles en España el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

Koch "ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad", indicó el fallo del premio, convocado por la Fundación Princesa de Asturias, heredera al trono de la Corona española.

La astronauta, de 47 años, se apoyó en "un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: 'Tierra, sois un equipo'", destacó el fallo, leído por Adrián Barbón, presidente regional de Asturias.

Koch integró Artemis II junto a los también estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, una misión que culminó con éxito una travesía alrededor de la Luna, volviendo al satélite medio siglo después del programa Apolo.

Después de despegar desde Florida el 1 de abril, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron diez días más tarde con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

- "Un propósito común" -

Nacida en Michigan en 1979 y con sueños de ser astronauta desde pequeña, Koch fue seleccionada entre 36 candidaturas de 16 nacionalidades que optaban al galardón este año.

Su trayectoria es "una inspiración para futuras generaciones —sobre todo de mujeres— y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo, la colaboración y la empatía", destacó una nota de prensa de la Fundación Princesa de Asturias.

"Echaré de menos estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito común, una misión común, trabajar duro en ello todos los días a cientos de miles de kilómetros de distancia con un equipo en tierra", señaló Koch cuando todavía se encontraba en Artemis.

Primera mujer en viajar a la luna, Koch, que comenzó su carrera como astronauta en 2013, rompió otras marcas, como en 2019 cuando realizó la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia y en 2020, cuando marcó el récord femenino de permanencia en el espacio, con 328 días.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

- El último de la serie -

El de Concordia es el último de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para el Museo Nacional de Antropología de México, por su prolongada labor de "defensa y preservación" del patrimonio de la humanidad.

En otras ediciones fueron premiados en esta sección el chef español José Andrés y su ONG humanitaria World Central Kitchen y otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Cáritas Española y Mary's Meals.

Este año, el ciclo de premios se inauguró con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith.

El de Comunicación y Humanidades se otorgó al estudio de animación japonés Ghibli, cofundado por Hayao Miyazaki, el de Investigación Científica a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer y el de Cooperación Internacional a la bóveda global de semillas de Svalbard.

El galardón de Ciencias Sociales recompensó al historiador británico Timothy Garton Ash, el de los Deportes al futbolista argentino Lionel Messi y el de las Letras al británico Julian Barnes.

Los galardones son entregados por la princesa Leonor, heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.