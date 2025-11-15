El papa León XIV devuelve objetos indígenas a Canadá

El papa León XIV devolvió el sábado decenas de artefactos indígenas de los Museos Vaticanos a Canadá, cumpliendo así con una petición realizada en 2022 a su predecesor Francisco.

Los misioneros católicos enviaron originalmente los 62 objetos desde Canadá a Roma hace un siglo.

Los artículos, que se conservaban en las colecciones etnológicas de los Museos Vaticanos, fueron entregados al presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB) en una audiencia en el Palacio Apostólico, según la Santa Sede.

“Su Santidad el papa León XIV desea que este regalo sea un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad”, indicó el Vaticano.

También señaló que los objetos entregados al presidente de la CCCB, Pierre Goudreault, “dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas”.

Durante una “peregrinación penitencial” por Canadá en 2022, el papa Francisco ofreció una disculpa histórica a las comunidades indígenas por los abusos cometidos durante décadas contra los niños en las escuelas católicas, que comparó más tarde con un “genocidio”.

Durante ese viaje, las comunidades pidieron al Vaticano que les devolvieran los objetos de gran valor cultural.