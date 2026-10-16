El papa celebra misa en el hospital después de la operación de cáncer

El papa León XIV celebró misa este viernes en el hospital donde se recupera de una operación de cáncer de pulmón, con una "mejora constante" en su estado de salud, según las últimas pruebas médicas.

En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve al papa, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.

En dos imágenes se ve al papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

A la misa asistieron, entre otros, parte del personal médico del hospital y miembros de la policía, afirmó la oficina de prensa del Vaticano.

- "Gracias" -

El pontífice "dio las gracias a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por su servicio", por cuidar de los enfermos y "en particular, evidentemente, por el cuidado, la atención y el trato que le han dispensado en estos días", añadió.

Se espera que el papa rece el ángelus el domingo, pero una fuente del Vaticano no quiso confirmar si lo hará desde el hospital o desde el Vaticano.

Tradicionalmente, el papa recita esta oración todos los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico, que da a la plaza de San Pedro, ante multitudes de fieles.

El primer papa estadounidense ingresó el martes en el hospital Gemelli, donde se sometió a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

Según sus médicos, su convalecencia evoluciona favorablemente.

El jueves, dijeron que una radiografía de tórax indicaba una "buena recuperación del pulmón operado".

El viernes constataron "una mejora constante de su estado general".

"Las sesiones de fisioterapia respiratoria han continuado", explicaron, e indicaron que León XIV está llevando a cabo "sus actividades cotidianas normales con total autonomía".

Pero están a la espera de los resultados de otras pruebas médicas para determinar si el cáncer se ha extendido y necesita tratamiento.

"Está bien de ánimo, eso está claro", afirmó una fuente del Vaticano.

- "Llegarán días mejores" -

La oficina de prensa no ha dicho cuándo el papa recibirá el alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría aproximadamente una semana para recuperarse.

El Sumo Pontífice tenía prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Se desconoce si se mantiene.

Aunque el papa tenga que recitar el ángelus desde la ventana del hospital Gemelli no sería el primero en hacerlo.

El 6 de febrero de 2005, Juan Pablo II, de 84 años, se asomó a la ventana del hospital mientras se recuperaba de problemas respiratorios. Un ayudante, a su lado, leía el ángelus.

El 11 de julio de 2021, el papa Francisco, que entonces tenía 84 años, también rezó desde la ventana del hospital tras someterse a una operación de colon.

Este viernes, el Vaticano publicó una selección de cartas y dibujos enviados por niños del hospital.

En uno se ve un árbol "para el papa León", con hierba, sol y nubes.

En una carta, una joven de 18 años le escribió: "Llegarán días mejores para los dos".

Un niño de siete años llamado Angelo escribió que él también había estado en la décima planta del hospital Gemelli durante los últimos 36 días para someterse a una operación en la cabeza.

"Mi madre y yo rezamos por ti todas las noches", escribió. "Espero que te recuperes pronto".