El nuevo programa copiloto del tranque

Orman Innis y Giovanni Carrasco, “el Man del Tráfico”, son las caras que están detrás de “Chifeando el Tranque”, el primer programa multimedia del país dedicado a hacer más llevaderas las mañanas de los conductores.

El innovador espacio surge de la unión entre TVN Noticias y Tráfico Panamá. Se transmite de lunes a viernes, a las 5:00 a.m., por TVN, TVN Pass, TVN Radio y el canal de YouTube de TVN Noticias.

“Es una oportunidad de conectar con la gente de manera diferente y ayudar a que el tranque sea más llevadero y traemos nuevos segmentos durante toda la jornada”, comentó Innis. Mientras, Carrasco agregó: “nuestro objetivo es informar en tiempo real y que la audiencia pueda tomar decisiones inteligentes. Queremos que la gente se sienta acompañada, incluso en los tranques más largos”.

El programa ofrece reportes en tiempo real, rutas alternas, consejos para manejar con tranquilidad y participación ciudadana. Los usuarios pueden enviar fotos, videos y reportes al WhatsApp 6265-7606, creando una red colaborativa de información vial.