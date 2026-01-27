$!El Jardín Botánico Summit abre sus puertas para acampar

Desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1 de febrero se llevará a cabo el evento “Acampemos 2026” en el Jardín Botánico Summit, organizado por la Alcaldía de Panamá.

En esta actividad anual, familias y amigos podrán traer sus propias tiendas de campaña para disfrutar de este espacio de biodiversidad, ubicado a solo 35 minutos del centro de la ciudad.

La entrada al parque se permitirá hasta las 6:00 p. m. del viernes 30. El acceso tiene un costo de siete dólares, mientras que los niños de hasta cinco años entran gratis. El uso de los estacionamientos tendrá un costo único de tres dólares por la duración del evento.