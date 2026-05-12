El Festival de Cannes y sus estrellas, listos para levantar el telón

El Festival de Cannes empieza este martes una edición que promete mucho glamur, con estrellas como Javier Bardem, Cate Blanchett o Michael Fassbender, y una carrera por la Palma de Oro con una buena dosis de cine español.

La 79ª edición de la muestra de cine más importante del mundo, que se celebra hasta el 23 de mayo en la famosa localidad de la Costa Azul francesa, echará a andar tras el pistoletazo de salida en la ceremonia de apertura a las 19H00 (17H00 GMT).

El cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la trilogía de "El señor de los anillos", recibirá entonces una Palma de Oro honorífica.

"Transformó para siempre el cine de Hollywood y su concepción del espectáculo", dijo de él el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

En estas dos próximas semanas, una multitud de estrellas del séptimo arte brillarán en la alfombra roja, como los españoles Javier Bardem y Penelópe Cruz, que compiten en películas por separado, u otra pareja de intérpretes en la vida real, Michael Fassbender y Alicia Vikander, que actúan en la película "Hope", del surcoreano Na Hong-jin.

- "Dinamismo" -

En total, 22 películas compiten por el máximo galardón, de las que sólo cinco están dirigidas por mujeres.

Entre los aspirantes destacan directores asiduos a esta selecta lista, como el ruso Andrey Zvyagintsev ("Leviatán) o el iraní Asghar Farhadi ("Nader y Simin, una separación"), múltiples veces recompensados. Para dos de ellos, el japonés Hirokazu Kore-eda ("Un asunto de familia") y el rumano Cristian Mungiu ("4 meses, 3 semanas, 2 días"), sería su segunda Palma de Oro.

Con "Amarga Navidad", el español Pedro Almodóvar aspira por séptima vez a coronarse en la Croisette. Aunque la muestra ha recompensado en varias ocasiones sus películas, con premios de interpretación o guión, la Palma de Oro se le resiste.

Otras dos cintas españolas son candidatas para el máximo premio: "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, con Bardem dando vida a un famoso cineasta que le ofrece un papel a su hija actriz, y "La bola negra", de Javier Ambrossi y Javier Calvo, sobre tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes y en cuyo elenco figuran Penélope Cruz y Glenn Close.

Esta elevada participación ibérica en liza es un hecho inédito para la industria cinematográfica española en la historia reciente del festival.

"España ha mostrado desde hace algunos años un nuevo dinamismo", dijo Frémaux. "Cada vez que voy allí, me sorprende la fortaleza de los gestores de los cines, de los espectadores y de los periodistas".

- "Propios méritos" -

El cineasta surcoreano Park Chan-wook preside el jurado de esta edición, en el que destacan, entre otros, la actriz Demi Moore, la oscarizada directora china Chloé Zhao y el realizador chileno Diego Céspedes. Ellos serán los encargados de entregar la próxima Palma de Oro a la sucesora de "Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi.

"Creo que los premios deben otorgarse a obras que perduren 50 o 100 años", afirmó en una entrevista con la AFP el director surcoreano, para quien una película debe juzgarse por "sus propios méritos", sin tener en cuenta "factores externos" como "la nacionalidad, el género, la ideología política".

La actualidad geopolítica del momento siempre acaba filtrándose en el festival, aunque muchas veces se critica a la muestra por no posicionarse lo suficiente ante los conflictos o las crisis.

"A menudo se le pide al Festival de Cannes que asuma un papel, que reflexione sobre cuestiones que no le conciernen directamente", declaró Frémaux. Según él, la institución no debe mezclarse en política.

Hace unos meses, la Berlinale se vio sumida en una fuerte polémica sobre su dimensión política y su supuesta indiferencia frente a la guerra de Gaza.