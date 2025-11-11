El fenómeno infantil La Granja de Zenón celebra nominación en los premios Martín Fierro

El fenómeno infantil La Granja de Zenón, celebra su nominación en los Premios Martín Fierro Latino 2025, uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual en el mundo hispano.

Los Premios Martín Fierro, otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), son considerados el galardón más prestigioso de la televisión y la radio en Argentina.

En su edición Martín Fierro Latino, el premio reconoce la excelencia de producciones realizadas en toda América Latina y Estados Unidos, destacando a los artistas y contenidos que fortalecen la identidad cultural hispana. La ceremonia se llevará a cabo el 23 de noviembre en Miami.

Creada por el universo de El Reino Infantil, La Granja de Zenón ha trascendido las pantallas para convertirse en un fenómeno cultural global. Sus personajes, canciones y mensajes educativos han conquistado a millones de niños en todo el mundo, acumulando miles de millones de vistas en plataformas digitales.

En agosto de este año, el show en vivo se presentó con rotundo éxito en el James L. Knight Center de Miami, reuniendo a familias de toda la región en una experiencia única llena de música, color y diversión. Este logro marcó un hito para la producción argentina, que continúa expandiéndose con una gira internacional.

El éxito de esta presentación fue posible gracias al trabajo del equipo de Blueteam Live Entertainment encargados de la producción consolidando a la empresa como una de las más destacadas en el desarrollo de shows familiares de gran formato entre otros.

En esta edición de los Premios Martín Fierro Latino 2025, La Granja de Zenón compite en la categoría:

“Esta nominación es un reconocimiento al esfuerzo y la pasión de todos los que forman parte de La Granja de Zenón y de Blueteam Live Entertainment representan el impacto que el contenido infantil positivo y bien producido puede tener en las nuevas generaciones”, expresó Gabriel Bursztyn - CEO The BlueTeam Group tras conocerse los nominados.

La Granja de Zenón continúa preparando nuevas fechas de su gira internacional, reafirmando su posición como uno de los espectáculos familiares más exitosos del mundo hispano.