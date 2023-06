El éxito detrás de Selecta Magazine

La empresaria Anabella Nahem celebra este 2023 los 25 años de Selecta Magazine, mientras repasa sus inicios en la industria del entretenimiento, asegurando que no ha sido fácil, pero ella es una mujer de éxito.

Como si se tratara de una película de Hollywood, Nahem cierra los ojos y habla de su vida de una forma muy emocionante, con todo y que ha tenido bajas.

Su padre fue exiliado en 1968, en Nicaragua, tuvo que vivir el divorcio de sus padres y tras ese cambio radical, regresó con su madre y hermanas a Panamá. Se casó y fugó con su esposo cuando apenas tenía 18 años (ríe), por lo que se fue a vivir a Isla Margarita en Venezuela, con una mano adelante y la otra atrás, dando inicio a su vida de adulta.

¿Cuándo llega al entretenimiento?

“Cuando regresamos de Margarita mi esposo abre su negocio en Zona Libre, de venta de ropa. Yo comencé a mirar que él estaba creciendo comercialmente y yo me estaba quedando en mi casa, cocinando; esa no es Anabella. No me gusta la cocina. Sentí la necesidad que debía evolucionar como una profesional”, sostiene Nahem.

Con su esposo, adquiere Radio Mil. “Me fue súper bien, de allí sale Selecta y tú sabes que uno debe evolucionar, por lo que se me ocurrió, ¿por qué no hago un show de moda?”, lanzando Selecta Moda, una fiesta en Casa Veranda en la que no escatima en lujos, desde el cotizado Preston Bailey como decorador, los mejores desfiles, djs, bufetes y todo por una entrada de B/. 10.00.

Pasada la pandemia y con la llegada de las redes sociales, Nahem se ha cotizado en TikTok, donde publica con mucha frecuencia, aunque también recibe críticas. Sobre estos comentarios, asegura que no se la tira de nada, pues ha ido a diversos eventos por Selecta, conoce a mucha gente y no se la está tirando; “es una realidad”.

“No me puedo quejar, a la gente le gusta lo que subo, y he llegado a tener un número de visualizaciones que nunca me imaginé. Siento que si eres una persona actualizada, te va a ir mejor”.

Selecta Magazine también cambió con pandemia, se volvió digital, Nahem crea todo el contenido y trabaja con un editor. Ahora prepara la gran fiesta de Selecta Moda y analiza la idea de retomar la radio.