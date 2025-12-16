$!El Espíritu de Navidad desde la cultura y la fe

El Espíritu de la Navidad es un tema de reflexión profunda para especialistas de distintas áreas, quienes coinciden en que esta temporada va más allá de la fiesta y el consumo, y conecta con valores humanos, culturales y espirituales que deberían trascender el calendario.

Para la escritora Priscilla Delgado, la Navidad nace desde su raíz cristiana, vinculada al nacimiento del Niño Jesús, aunque considera que con el paso del tiempo se ha convertido en una celebración compartida, incluso por quienes no profesan una fe religiosa.

Desde el ámbito cultural y musical, el productor Fabricio Mejía explicó que la Navidad también tiene un peso importante en lo laboral. Cada diciembre, su sello discográfico apuesta por lanzar una producción especial, retomando la tradición del “Navidisco”, muy popular en Panamá décadas atrás. Sin embargo, para él la Navidad representa familia y unión.

Mientras Kathia Arjona, quien es promotora de lectura, el espíritu navideño se manifiesta en el acto de dar, perdonar y compartir, tanto con los seres queridos como con quienes no se conocen. Inspirada en el ejemplo del Niño Jesús, ella contó que vive la Navidad como una oportunidad para practicar la empatía y la generosidad.

Por su parte, la historiadora y productora Thatiana Pretelt comparte una visión más introspectiva. Con el paso de los años, dejó atrás el ruido y el consumismo para reencontrarse con lo esencial: agradecer, estar presente y hacer una pausa consciente.

Las voces consultadas coinciden en que la Navidad es un espacio para reforzar los valores como la unión, solidaridad y esperanza.