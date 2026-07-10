El diseñador belga Martin Margiela subasta parte de sus archivos personales

Tras haber pasado su carrera evitando ser fotografiado, el conocido diseñador belga Martin Margiela subastó en París parte de sus archivos personales, una venta que superó el millón de dólares.

Los admiradores de este pionero de la moda de 69 años, que decidió retirarse en 2009, pudieron adquirir piezas que iban desde bocetos hasta una de sus batas blancas de trabajo.

La venta de los 195 lotes de la colección alcanzó los 1,39 millones de euros (1,59 millones de dólares), y entre los compradores predominaron los procedentes de Japón, Corea del Sur y China, indicó el jueves por la noche la casa de remates Maurice Auction, que organizó la subasta en colaboración con Kerry Taylor Auctions.

Un par de botines Tabi de 1991, recubiertos de grafitis, fue el lote más caro, adjudicado por 364.000 euros (416.000 dólares).

La colección incluía un prototipo de una de las máscaras faciales que obligaba a llevar a las modelos para evitar que la atención recayera en ellas y no en la ropa, corchos de botellas de champán abiertas con los primeros clientes o muñecas Barbie utilizadas como maniquíes.

“Sentí que había llegado el momento de separarme de una parte de mis recuerdos relacionados con la moda”, explicó el creador antes de la venta, que supervisó personalmente.

“Tiene 69 años, no tiene herederos y, de algún modo, al organizar esta venta, está resolviendo su propio legado poniendo en competencia entre sí a todos los posibles compradores que puedan estar interesados”, explicó a la AFP Salomé Pirson, de Maurice Auction, durante una visita de prensa.

A Margiela no le gusta exponerse en público: apenas se le fotografió, nunca concede entrevistas a la prensa y siempre evitó saludar al final de los desfiles, un gesto que hacen la mayoría de los diseñadores. En 2018 colaboró excepcionalmente en una retrospectiva de su obra en el Palais Galliera de París.