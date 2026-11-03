El cineasta iraní Jafar Panahi reaparece en público en Irán

El cineasta iraní Jafar Panahi reapareció el martes en público por primera vez desde su regreso al país a principios de año, durante el funeral de una exestrella del fútbol.

Panahi, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2025, regresó a Irán poco después de asistir a la ceremonia de los Óscar de 2026 en Los Ángeles, pese a tener causas judiciales pendientes y haber criticado duramente la represión de las protestas de enero.

Un tribunal iraní lo condenó ahora a más de cinco años de prisión, dijo la semana pasada su abogado, aunque no están claras las acusaciones.

En junio, un tribunal iraní rechazó un recurso contra una pena de un año de cárcel.

Desde su llegada a Irán no se le había visto en público pero el martes acudió al funeral en Teherán del exfutbolista de la selección nacional Hamid Alidoosti, según imágenes publicadas por la agencia de noticias Isna y medios en lengua persa fuera de Irán.

La hija del futbolista, Taraneh Alidoosti, una de las actrices más conocidas de Irán, apoyó el gran movimiento de protesta de 2022 contra las autoridades y publicó entonces en las redes sociales una fotografía en la que aparecía sin velo.

Permaneció casi tres semanas en prisión y anunció una pausa en su carrera de actriz para apoyar a las familias de los fallecidos durante la represión.