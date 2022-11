El cantautor cubano Pablo Milanés fallece en Madrid a los 79 años

El cantautor cubano y fundador de la Nueva Trova Pablo Milanés falleció la madrugada del martes en Madrid a los 79 años, tras haber sido hospitalizado en esa ciudad hace unos días. Dentro y fuera de Cuba lo despiden como una de las grandes voces de América Latina.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid”, dijo su oficina artística en su página de Facebook.

“Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a #Cuba”, dijo de su lado en Twitter, el presidente Miguel Díaz-Canel, quien se vio sorprendido por la noticia durante una gira por Rusia.

La oficina del cantante agradeció profundamente todas las muestras de cariño que se conocieron inmediatamente después del deceso y que inundaron las redes sociales para brindar apoyo a su familia y amigos.

“Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, dijo el mensaje de la Oficina Artística de Pablo Milanés.

El autor de “Yolanda” y el “Breve espacio” había sido hospitalizado hace unos días en Madrid.

El 11 de noviembre, su oficina dijo que se encontraba “estable” y que era tratado por los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos meses habían venido afectando su estado de salud.

“La verdad se pasaron”

El fundador de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nola, sufría desde hacía varios años una “enfermedad oncohematológica” que le obligó a instalarse en Madrid a finales de 2017 “para recibir un tratamiento inexistente en su país”, precisó el comunicado.

El músico cubano canceló este mes sus últimos conciertos en España y en República Dominicana, mientras que su actividad artística se había suspendido. En junio pasado realizó su última visita a La Habana, tras tres años de ausencia.

En esa ocasión se reunió con su público cubano en la Ciudad Deportiva de esta capital donde ofreció un emotivo concierto.

Pese a que el evento generó polémica ante la inicial intención oficial de distribuir parte de las entradas a organismos gubernamentales, finalmente la música de Pablito, como lo conocen en su tierra, unió en una voz a unos 10.000 cubanos que asistieron al evento.

“Siempre he dicho que es mí mejor público. El público de las giras que he hecho y que he podido comprobar en la atención y el respeto que me ha brindado, pero ustedes la verdad se pasaron”, dijo ante miles de luces de celulares que se encendieron para recibirlo, en una noche en la que muchos cantaron y algunos lloraron presintiendo una despedida.

“Amor hecho canción”

Nacido el 24 de febrero de 1943 en Bayamo (este), Pablo Milanés abrazó con fuerza la revolución cubana en sus inicios para después tomar distancia y expresar críticas al gobierno de su país, pero nunca rompió la relación que lo unió con su pueblo a través de su música.

Pese al alejamiento que mantuvieron desde la década de 1980, Silvio Rodríguez subió la noche del lunes a su blog, Segunda Cita, la letra de “Pablo”, una canción dedicada a su compañero en los inicios de la Nueva Trova cubana.

Personalidades del mundo político también lamentaron su muerte. Gustavo Petro, presidente de Colombia tuiteó: “Cantamos con sus canciones y nos llenó el corazón y el alma. Hoy fue llamado a cantar al sublime concierto de la eternidad”.

Mientras que su colega peruana afincada en México, Tania Libertad, le dedicó unas palabras. “Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo”, dijo en Twitter.

“Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje”, añadió en el mensaje acompañado de un video en el que canta a dúo con Milanés el tema “El Primer Amor”.

Las expresiones de tristeza de sus fans cayeron en cascada en las redes sociales. “Gracias por tanto amor a tu tierra. Gracias por tanto amor a los cubanos. Gracias por tanto amor hecho canción”, resumió una tuitera en su mensaje.