$!El amor entre mímicas y risas

Tres parejas, una noche de charadas y verdades sobre el amor y la amistad forman parte de “Dígalo con Mímicas”, comedia que regresa al Teatro La Estación del 11 al 22 de octubre de 2026.

Bajo la dirección de Stella Lauri y con producción de Teatro La Estación, la obra presenta una reunión entre amigos que comienza con juegos y comida, pero termina convirtiéndose en un divertido enfrentamiento en el que salen a relucir secretos y se ponen a prueba las relaciones.

El elenco está integrado por Ana Alejandra Carrizo, Hugo Víctor Rodríguez, Mónica Lauri, Arturo Wong Sagel, Jossie Jiménez y Jirac Caro, quienes darán vida a esta historia basada en la dramaturgia original de Nelson Valente.

La puesta en escena también involucra al público, que podrá proponer películas y series de televisión para que los actores las representen mediante mímicas y sus compañeros intenten adivinar. Esta dinámica añade un elemento de improvisación y convierte cada función en una experiencia diferente.

“Esta es una oportunidad única en la vida”, señaló la directora Stella Lauri, quien destacó la combinación de un texto “humano, comiquísimo y con una sensibilidad humana muy particular”.

Cada noche, las funciones que se realizarán en el Teatro La Estación tendrán un horario de presentación a las 8:00 p.m. Los boletos están disponibles a través de Panatickets.