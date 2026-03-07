El álbum ‘Amor Prohibido’ de Selena ingresa al Salón de la Fama de los GRAMMY 2026.

La Academia de la Grabación anunció oficialmente la inclusión del icónico álbum ‘Amor Prohibido’ de Selena Quintanilla en el Salón de la Fama de los GRAMMY 2026. Este prestigioso reconocimiento se otorga únicamente a grabaciones que poseen al menos 25 años de antigüedad y que han demostrado un valor cualitativo e histórico perdurable en la industria musical global.

El álbum, lanzado originalmente en 1994, será homenajeado el próximo 8 de mayo durante una gala especial en el Beverly Hilton de California. Esta producción es considerada un lanzamiento decisivo en la historia de la música latina, al albergar éxitos inolvidables que marcaron a toda una generación, tales como “Bidi Bidi Bom Bom” y el tema homónimo “Amor Prohibido”.

Históricamente, este disco rompió barreras al convertirse en el primer álbum tejano en alcanzar el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard. Gracias a este logro, Selena se consolidó como la segunda artista latina en la historia en encabezar dicha lista, abriendo camino para futuros exponentes del género en el mercado internacional.

Además de su éxito en las listas latinas, la producción marcó un hito al ser la primera grabación “non-crossover” de una artista latina en posicionarse en el Billboard 200. Con este ingreso al Salón de la Fama, la Academia celebra el legado de la “Reina del Tex-Mex” y la visibilidad sin precedentes que otorgó a la música en español dentro de los Estados Unidos.